Realizarán en Tuxtepec, cuarta edición del EmprendeFest

-Serán alrededor de 90 los emprendedores que den a conocer sus productos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte de las estrategias que los emprendedores de Tuxtepec, buscan para ofrecer los diversos productos, realizarán en el municipio la cuarta edición del EmprendeFest, en el que se espera que sean 90 los participantes.

El Encargado de EmprendeTux Juan Carlos Guzmán, dijo que ya se tiene confirmada la participación de 90 emprendedores que estarán ofreciendo sus productos los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre en el Parque Juárez, siendo la cuarta edición que se realizará en el municipio.

Debido a que son emprendedores, puntualizó que ha sido difícil ir buscando espacios en el mercado, por lo que a través de estos eventos buscan que los consumidores los ubiquen y empiecen a comprar sus productos, además de que poco a poco el número de emprendedores han ido incrementando.

El evento será en un evento abierto, por lo que puntualizó que van a respetar las medidas necesarias contra el covid.

En esta edición habrá artesanías, ropa típica, comida, entre otros productos más, por lo que invitó a las personas a que acudan y conozcan lo que emprendedores de Tuxtepec y la ciudad de Oaxaca estarán ofreciendo.

