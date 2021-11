Reabrirá unidad deportiva de Tuxtepec, todas sus áreas

-Ya permitirán el deporte en conjunto, el cual estaba suspendido



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A partir del próximo 29 de noviembre, la unidad de deportiva de Tuxtepec “Alfredo Trejo”, abrirá todas sus áreas y con esto permitirá el deporte en conjunto, el cual estuvo suspendido desde hace más de un año debido a la pandemia.



Por más de un año, entre las medidas que el ayuntamiento de Tuxtepec tomó para evitar contagios de covid-19, fue el cierre de la unidad deportiva, y aunque posteriormente fue reabierta, solo se permitió el deporte individual y tomando en cuenta todas las medidas necesarias, además de que se instaló un filtro en la entrada donde se aplicaba el gel y se emitían algunas recomendaciones.



Ahora será a partir del próximo 29 de noviembre que todas las canchas, así como los campos ubicados en la unidad se reabran, en un horario de las 6 a las 10 de la mañana, así como de las 6 a las 10 de la noche, horario que actualmente mantienen por la pandemia.



Tras reabrir, personal del área estará vigilando que se le dé un buen uso a la unidad deportiva, además de que estarán pendientes de la seguridad de quienes acudan, así mismo, dijo el Jefe del área que van a seguir dando las recomendaciones a la ciudadanía para evitar contagios de covid-19.

