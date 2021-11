Presenta Armando Contreras iniciativa de protección jurídica en materia de Teletrabajo

-Se busca cubrir áreas pendientes para garantizar plenamente los derechos laborales de los mexicanos.

Jorge Acevedo

Ciudad de México.- Con la pandemia del Covid19, numerosos trabajadores pasaron a trabajar desde sus domicilios, por ello la importancia de que el “Home Office” o “Teletrabajo” tenga el mismo grado de protección jurídica que el trabajo presencial o tradicional, demandó el Diputado Federal Armando Contreras Castillo.

“En caso de que el trabajador sufra un accidente en casa, no podrían obtener incapacidad, quedando sin indemnización, corriendo el riesgo de que no le sea pagado su salario y en el peor de los casos pierda su empleo”, destacó en en el pleno de la Cámara Federal.

Armando Contreras refirió que el 11 de enero de este año fue publicada en el diario oficial de la Federación, la reforma en materia de teletrabajo, sin embargo aún quedan áreas pendientes para garantizar plenamente los derechos laborales de los mexicanos, “aún quedan áreas que debemos cubrir, tal es el caso del riesgo de trabajo, que no se encuentra incluido en la reforma en materia de Teletrabajo” destacó.

El Diputado Federal dijo que estamos ante un nuevo paradigma en la concepción del derecho laboral y el derecho a la seguridad social en México “Debemos ver más allá y ser sensibles con la realidad que está transformando a nuestros país, fortaleciendo nuestro marco normativo para dar certeza a los trabajadores mexicanos”, finalizó.

