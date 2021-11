Integra 65 Legislatura Junta de Coordinación Política; asume presidencia Laura Estrada Mauro

San Raymundo Jalpan, Oax.- 17 de noviembre de 2021.- Ante el Pleno de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca tomaron protesta los y las diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno encargado de la vida interna del Poder Legislativo.

En términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo la diputada, Laura Estrada Mauro, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, asumió la presidencia de la Junta.

Como integrantes quedaron: Alejandro Avilés Álvarez, Coordinador del PRI; Víctor Hernández López, Coordinador del PRD, Natividad Díaz Jiménez, del PAN y Noé Doroteo Castillejos del PT.

La Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno que representa la pluralidad del Congreso, en que se propician entendimientos y convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno parlamentario cumpla con su cometido constitucional y legal.

Entre sus atribuciones, conducirá las relaciones políticas del Congreso con los otros dos Poderes del Estado, los gobiernos de los demás Estados de la Federación, los Ayuntamientos y Concejos Municipales de los Municipios del Estado, así como los Poderes de la Unión

También, proponer al Pleno la sustitución de los integrantes de las comisiones, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica y su Reglamento. La Jucopo también avala la conformación de comisiones especiales, así como a los Diputados que deban integrarlas.

Así mismo, designar a diputados o diputadas que representen al Congreso en reuniones relacionadas con el trabajo legislativo, que sean realizadas fuera del Recinto Legislativo.

En la primera Sesión Ordinaria correspondiente al primer Periodo de Sesiones, tocó a la presidenta de la Mesa Directiva, Mariana Benítez Tiburcio, en uso de sus atribuciones, tomar protesta de ley a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Al inicio de la plenaria se emitió la declaratoria de la constitución de Morena, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo, como Grupos Parlamentarios que conforman la 65 Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

