Gobierno Federal y MORENA se contradicen, destinaron 8 mmdp para gastos operativos: Diputada Mariana Nassar

-Señaló que este recurso no tiene sentido, ya que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobierno Federal y la fracción parlamentaria de MORENA en San Lázaro se contradicen al decir que ya no debe existir tanta burocracia, sin embargo no explican el por qué destinaron 8 mil millones de pesos en gastos operativos al programa de adultos mayores, así lo manifestó la Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mariana Nassar Piñeyro.

Uno de los argumentos que expusieron en la discusión de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que si los apoyos son entregados de manera directa por medio de depósitos y transferencias bancarias, no se explica el por qué se destinó ese recurso y se catalogó como “gastos operativos”.

Este recurso se contempló dentro del programa de apoyo a adultos mayores y lo mismo sucedió con los programas de “sembrando vidas” y “jóvenes construyendo el futuro”, es por esta razón que estarán al pendiente para vigilar que las dependencias encargadas de estos programas, den a conocer las reglas de operatividad de manera clara y transparente.

Nassar Piñeyro comentó que se quedaron desilusionados por la forma en que se repartió el gasto público, ya que no habrá muchos apoyos para el campo, para el turismo, para las mujeres y para personas con discapacidad, ya que la mayoría del presupuesto se fue en programas sociales, los cuales dijo son importantes y en los mega proyectos como el corredor interoceánico y el tren maya.

