Fredy Gil, se ha caracterizado por ser golpista, por ser porro: Samuel Gurrión Matías

Daniel Avendaño/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Fredy Gil Pineda Gopar, se ha caracterizado por ser golpista, por ser porro y así lo demostró en la sesión de este miércoles, cuando se enfrascó en una discusión que no tenía nada que ver con temas personales, sino legales, así lo manifestó el Diputado Local Samuel Gurrión Matías.

Agregó que Pineda Gopar siempre quiere amenazar y gritar, usando siempre su estatura y corpulencia, lo cual ha demostrado en otras ocasiones, es importante mencionar que la discusión inició cuando no se reconoció la integración de la fracción parlamentaria del Partido Verde, con lo que queda fuera de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

En la discusión, Pineda Gopar le dice a Samuel Gurrión de querer crear una mafia, a lo que le respondió que para poder señalar a alguien de mafioso, hay que revisarse uno mismo, otro señalamiento que hizo el legislador priísta a Gurrión Matías, fue de que es un traidor, ya que utilizó al PRI para llegar a ser Diputado Local en la actual legislatura.

Sobre el tema Samy Gurrión dijo que es parte del léxico y del show de Pineda Gopar, para poder llamar la atención y para amedrentar, además dijo que no ha traicionado a nadie, ya que es una persona con convicciones y que decidió salirse de la fracción parlamentaria del PRI, fue porque no es un “borrego”.

