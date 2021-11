Entre gritos y acusaciones, toman protestas integrantes de la JUCOPO en Congreso de Oaxaca

-Los diputados Samuel Gurrión y Eva Diego se inconformaron por no ser incluidos en la JUCOPO

-Samuel Gurrion discutió con Fredy Gil y Eva Diego con Mariana Benitez



Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El pleno del Congreso del Estado de Oaxaca, rechazó la conformación de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esto debido a que no presentó los documentos que se requieren ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, esto provocó una discusión entre la Presidenta de la Mesa Directiva Mariana Benítez y la Diputada Local Eva Diego Cruz.

La fracción parlamentaria del PVEM la integran el Diputado Local Samuel Gurrión Matías quien llegó por la vía plurinominal del PRI y Eva Diego Cruz, quien también llegó por la vía plurinominal del Partifo Verde, esto sucedió que debido a que en la sesión ordinaria programada para este miércoles se tomó protesta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Diputado Priista Fredy Gil Pineda Gopar se enfrascó en una discusión con Samuel Gurrión Matías, Pineda Gopar llamó traidor a Gurrión Marias, también le dijo mafioso, ante estos señalamientos, Samuel Gurrión le contestó que no puede hablar de mafias, incluso mencionó que el Diputado Alejandro Avilés tampoco puede hablar de mafias.

Luego de esto tanto Samuel Gurrión como Eva Diego salieron del salón en pleno y afirmaron que acudirán a las instancias correspondientes para que sea reconocida la fracción parlamentaria del Partido Verde y se integren a la Junta de Coordinación Política, todo esto sucedía mientras la Presidenta de la Mesa Directiva tomaba protesta a los integrantes de la JUCOPO.

En entrevista con el Coordinador de la bancada priísta Alejandro Avilés, señaló que la traición está en la genética de Samuel Gurrión, refirió que esta no es la primera ocasión que traiciona al PRI, ya que en el 2018 Samy Gurrion fue candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Oaxaca de Juárez.

Y así entre gritos, señalamientos y acusaciones, se dio la conformación de la JUCOPO, que está presidida por Laura Estrada Mauro de MORENA, los demás integrantes son Alejandro Avilés Álvarez del PRI, Victor Raul Hernández López del PRD, Natividad Díaz Jiménez del PAN y Noe Doroteo Castillejos del PT.

