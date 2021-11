En el PRI vemos una posibilidad de triunfo en elección al gobierno de Oaxaca: Eviel Pérez Magaña

-Comentó que para lograr el triunfo se debe trabajar día con día, algo que el PRI está haciendo por medio del reforzamiento de su estructura.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eviel Pérez Magaña, comentó que ven una posibilidad de triunfo y para lograrlo, están trabajando día a día para conformar una coalición con otros partidos políticos.

Aclaró que a pesar de lo manifestado por la Diputada Local y Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Natividad Díaz Jiménez, de que no han tenido acercamiento con el PRI para conformar una coalición, Eviel Pérez comentó que se está trabajando para logar conformar una coalición como la que se logró en el pasado proceso electoral.

El dirigente priísta comentó que para lograr el triunfo se debe trabajar día con día, algo que el PRI está haciendo por medio del reforzamiento de su estructura, construyendo alianzas con organizaciones y fuerzas políticas que permitan que a Oaxaca le vaya bien, además dijo que el proceso interno para la selección de su candidato se definirá el próximo 22 de noviembre y en diciembre podrían ser los registros.

Sobre la salida del Diputado Samuel Gurrión de la fracción parlamentaria del PRI en la legislatura local, Eviel Pérez dijo ser respetuoso de las decisiones personales y comentó que será este 17 de noviembre en la sesión ordinaria del Congreso de Oaxaca, en dónde se vea si Samuel Gurrión logra conformar otra fracción parlamentaria.

