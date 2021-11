Colectivos feministas exigen presentación con vida de Irma Galindo

-Fue vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán, del municipio de San Esteban Atatlahuca en la región mixteca



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles colectivos feministas protestaron en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde el mes de octubre.



De acuerdo al cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0012/TX/(25)/OAX/2021, la defensora de la tierra fue vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán, del municipio de San Esteban Atatlahuca en la región mixteca, familiares reportaron su desaparición luego de varios ataques armados que se registraron en ese lugar.



La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), pidió a la FGEO que como medida cautelar se realicen las labores de búsqueda de Irma Galindo Barrios, cumpliendo en todo momento con el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.



Las manifestantes mencionaron que este caso deja en evidencia la ineficiencia de la Fiscalía General de Oaxaca, instancia que afirman, no ha iniciado con las labores de búsqueda, en ese sentido comentaron que la DDHPO pidió que la carpeta de investigación sea integrada con diligencia para que se garantice el estado de derecho y se haga justicia.

