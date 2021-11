Asume cargo, nueva directora del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

-Asumió al cargo este 16 de noviembre. Dentro de las principales acciones que pondrá en práctica será restablecer algunos servicios que fueron suspendidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de noviembre de 2021- La Doctora especializada en Alta Dirección, Eugenia Ruiz Dávila, rindió protesta como Directora del Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, uno de los nosocomios más importantes y de los más resolutivos en la entidad.

El Secretario de Salud de la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, tomó protesta a Ruiz Dávila, quien cuenta con dos Maestrías, una en Salud Pública y la segunda en Educación Superior, lo cual respalda su experiencia y capacidad para asumir el cargo.

La trayectoria de la Doctora serán claves para encausar las necesidades al frente de este centro hospitalario, indicó el titular de los SSO.

En su intervención, la dirección del Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” destacó la responsabilidad y reto que este cargo representa, más aún en tiempos de pandemia, “sin embargo, también es una oportunidad de aportar los conocimientos y experiencias para conducir esta Unidad Hospitalaria, de las más resolutivas en materia de hospitalización”, subrayó.

Indicó que ha encontrado el apoyo de parte del personal que ahí labora y espera que ello se traduzca en productividad y buen trato hacia la población “soy una mujer que sabe trabajar en equipo, con apertura al diálogo y sé escuchar”, externó.

Dentro de las principales acciones que pondrá en práctica será restablecer algunos servicios que fueron suspendidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, revisar los procesos para agilizar las hospitalizaciones, identificar las necesidades más urgentes y hacer la gestión ante las instancias correspondientes para que esta institución cuente con los insumos médicos necesarios para brindar una mejor atención.

Cabe destacar que la elección de la dirección del nosocomio representa un hecho sin precedentes en el país, pues se realizó a través de la Convocatoria pública y abierta emitida por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en un proceso transparente, democrático y objetivo.

Dentro de las personas que atestiguaron este evento de gran trascendencia destacan: la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca, Ana Vásquez Colmenares; la Jefa de la Sección de Enseñanza e Investigación del Hospital Militar de Zona de Ixcotel, Mayor Médico Cirujano Christina Correa González y la Coordinadora de Prestación de servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Martha Escobar Velásquez.

Así como la Directora de Atención Médica de los SSO, Fabiola Vásquez Celaya; la Coordinadora General Académica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FMyC-UABJO), Martha Silvia Martínez Luna y el Subdirector General de Administración y Finanzas de los SSO, Alejandro Negrete Álvarez, entre otros.

