ALCACUP pide operativos para regular venta de pirotecnia en Tuxtepec

-Han detectado que algunos de sus agremiados venden pirotecnia, sin embargo no se los pueden prohibir.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que ya se está dando la venta de pirotecnia en el centro de la ciudad de Tuxtepec, el Secretario General de ALCACUP, Benjamín Tomás Meza, dijo que ya solicitaron a las autoridades competentes que se realicen los operativos necesarios para evitar o bien para que haya una venta controlada.

Puntualizó que ellos como organización no dan permisos para la venta, ni pueden sancionar a quienes vendan estos productos, por lo que solicitarán tanto a la dirección de comercio, como a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), hagan los operativos necesarios, pero sobre todo que hagan las recomendaciones necesarias y cuenten con lo necesario en caso de que la vendan.

El oficio, ya lo giraron a la dirección de comercio, y lo girarán próximamente a la SEDENA y con esto que haya un control en el centro de la ciudad, para evitar accidentes como el ocurrido en el 2015.

Al momento, dijo que ya tienen detectado a unos 10 vendedores informales adheridos a su organización con venta de pirotecnia, sin embargo aseguró que son más de otras organizaciones y hasta vendedores formales quienes también venden, por lo que buscan que el operativo sea parejo.

Este control en la venta de pirotecnia se ha dado con más frecuencia desde el 2015, cuando la noche del 24 de diciembre se suscitó un incendio que dejó como saldo pérdidas materiales tanto en el comercio informal como informal, situación que ha orillado a las autoridades a controlar lo mayor posible la venta de esos productos.

