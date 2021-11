Alberto Esteva convoca a aspirantes de MORENA a la unidad

-Pidió que se respete la decisión de la población expresada en las encuestas.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Es momento de la unidad y respaldo a los principios ideológicos de MORENA, así como de respetar la decisión de la población expresada en las encuestas, a quien resulte electo o electa como candidato o candidata a la gubernatura de Oaxaca, así lo expresó Alberto Esteva Salinas, al tiempo que llamó a trabajar por Oaxaca.

Indicó que es tarea de todos escuchar a la población y hacer de Oaxaca un estado de emprendedores, de igualdad y de derechos, ya que nadie es más y nadie es menos, afirmó que es tiempo de conocer de cerca las necesidades de todos y encontrar la fortaleza en los valores de la familia, “lograremos entre todos lo que aspiramos: un Oaxaca más constructivo y de progreso” señaló.

Esteva Salinas ofreció, a partir de ahora, centrarse solo en sus propuestas como precandidato de MORENA a la gubernatura de Oaxaca y dejar que la sociedad analice a cada prospecto de los que han tomado la decisión de participar en el proceso interno del partido.

Señaló que los adversarios de Oaxaca son los fenómenos sociales de pobreza y atraso, además refirió que solo se saldrá adelante si la sociedad se despoja de resentimientos, apuntó que es la oportunidad para que Oaxaca mejore el camino a un mejor destino, “haré lo que me corresponda, a corazón abierto, para contribuir a la civilidad política” garantizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario