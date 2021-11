Agudiza crisis cañera en Tuxtepec, producción cae hasta un 40% desde hace 5 años: CNC

-Asegura Don Filogonio Santos que la mafia que existe en las industria cañera se queda con el 50% de las ganancias, por lo que los campesinos optan por dejar de sembrar o los venden en ingenios de Veracruz.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Secretario General de la CNC en Tuxtepec Filogonio Santos Gómez, señaló que en los últimos 5 años hasta la actualidad, los productores cañeros han vivido una crisis económica que se ha reflejado en la producción de endulzante, pues indicó que en este último año se ha registrado una merma en la molienda de hasta un 40%.

Reveló Don Filogonio que dentro de la industria azucarera y alcoholera se vive una mafia que afecta al campesino, pues indicó que se quedan con más del 50% de la ganancia, lo que ha originado que muchos productores dejen de cultivar la caña.

Explicó que hace algunos años atrás se entregaban hasta 2 mil toneladas de caña y que ahora, apenas si rebasan los mil 200 y que esto, se debe al poco interés de las empresas por apoyar al campesino que sigue padeciendo de los intereses de esta industria que solo ven por su beneficio y no por las necesidades de los campesinos, puntualizó.

En lo que respecta a los apoyos destinados a este rubro comentó, que los poco más de 7 mil pesos anuales que destina la Federación no sirve para nada y es por eso que muchos campesinos, optan por dejar sus tierras y dedicarse a otras cosas.

Relató el secretario de la Confederación Campesina, que otras de las opciones que están buscando los productores de caña es la de vender su producto en el estado de Veracruz, donde asegura que les pagan a un mejor precio y a la brevedad posible a diferencia de esta región, donde el ingenio y la alcoholera les líquida cuando inicia la nueva zafra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario