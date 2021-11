18 municipios reportan 31 casos nuevos de COVID-19: SSO

-En el último corte, se notificaron 246 pacientes activos.

-Cuatro personas fueron hospitalizadas en las últimas 24 horas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron este 16 de noviembre que se registraron 31 nuevos casos confirmados de COVID-19 en el territorio estatal, elevando la cifra total a 82 mil 408 contagios; en tanto, el número de fallecimientos incrementó a cinco mil 546, tras registrarse un deceso en las últimas 24 horas.

La institución tiene el reporte de un total de 18 municipios con pacientes nuevos, principalmente: Oaxaca de Juárez con siete casos, Santa Cruz Xoxocotlán con cinco, así como dos en Salina Cruz, San Pedro Yolox y Santa Lucía del Camino, respectivamente, el resto una notificación.

Según las estadísticas estatales, en los últimos 14 días 246 personas presentaron signos y síntomas, quienes se consideran casos activos y representan el 0.29% del total. Asimismo, en lo que va de la pandemia se han recuperado 76 mil 616 personas, es decir el 93% del global de casos.

El informe diario muestra que, con corte de este martes, se tienen contabilizados cinco mil 985 casos sospechosos, 61 mil 803 negativos al padecimiento infeccioso y 150 mil 196 notificaciones de personas con síntomas relacionados a la enfermedad.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales suma 50 mil 080 casos, de estos 136 están activos y dos mil 459 defunciones; Istmo 11 mil 742, de los cuales 33 son activos y mil 192 fallecimientos; Tuxtepec cinco mil 499, 14 activos y 554 muertes; Costa cinco mil 807, 17 activos y 467 defunciones; Mixteca seis mil 365, 28 activos y 568 fallecimientos; Sierra dos mil 915, 18 en etapa activa y 306 muertes.

La prevalencia de COVID-19 por sexo se ha mantenido más frecuente en los hombres con 42 mil 848 contagios, en comparación de las mujeres con un global de 39 mil 560, siendo también más letal en los varones con tres mil 532 defunciones, respecto a las dos mil 014 muertes contabilizadas en el sexo femenino.

Por institución, los SSO han atendido 49 mil 501 pacientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) régimen Ordinario 22 mil 340, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuatro mil 471, IMSS Bienestar tres mil 674, Secretaría de la Defensa nacional (sedena) 856, secretaría de la marina (semar) 482, petróleos mexicanos (Pemex) 516 y 568 otras instituciones del sector.

Concerniente a la red médica, en las últimas 24 horas, se ingresó a cuatro nuevos pacientes, para un total de 112 hospitalizados; la ocupación de camas se ubicó en 25.7% de manera general, mientras que cuatro nosocomios reportan el 100% de su capacidad para la atención de la emergencia sanitaria, con un total de 324 camas disponibles.

Esta institución, precisó que a pesar de que la incidencia de casos de COVID-19 se encuentra estable, es necesario la suma de esfuerzos y reforzar en todo momento las medidas sanitarias como son: lavado de manos, uso correcto del cubrebocas, aplicar la sana distancia, evitar lugares aglomerados y ventilar los espacios cerrados.

