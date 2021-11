“Toman” IMSS de Matías Romero; denuncian negligencias en muertes de menores y desabasto en medicinas

-Habitantes de diferentes comunidades se manifestaron este martes en las instalaciones para dar a conocer las carencias en todos los servicios, principalmente para evitar muertes de bebés.

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Matías Romero, San Juan Guichicovi, Barrio de la Soledad y Santa María Petapa se manifestaron en el Hospital Rural número 37 del IMSS-Bienestar, para denunciar la falta de atención en las diferentes áreas, principalmente, las que han derivado en la muerte de dos recién nacidos en los últimos días.

Desde temprana hora, un centenar de indígenas, cobijados por la organización UCIZONI, arribó a las instalaciones hospitalarias para señalar las deficiencias médicas, de las que se encuentran hartos de padecer, por lo que exigieron la destitución del director del nosocomio, José Iván Hernández Hernández.

Los afectados demandaron a las autoridades correspondientes investigación sobre los casos de bebés fallecidos por negligencia del área obstétrica del Hospital a cargo de la doctora María Zamudio.

Además, el abastecimiento de medicamentos e insumos de laboratorio, reparación de ambulancias, atención a las Unidades Medico Rurales, la instalación de una Unidad de Cuidados Intensivos, así como personal de enfermería las 24 horas del día con funciones de triage.

De acuerdo a los pobladores, habitantes de la zona norte del Istmo, el director del hospital es omiso para resolver las demandas para mejorar la atención, pues de forma constante los habitantes padecen del rechazo de enfermos o lesionados; viven del bloqueo de traslados de pacientes, la escasez de medicamentos e insumos de laboratorio, mal estado de ambulancias y el pésimo trato que se brinda a mujeres en trabajo de parto.

