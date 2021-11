Toman caseta caracol en Tuxtepec, tras “esposar” a mujer artesana afuera de empresa trasnacional

-La mujer fue esposada este lunes, pero no fue detenida ya que hubo personas que la defendieron.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de la organización “Octubre Negro” se plantaron en la caseta “Caracol” en la ciudad de Tuxtepec, como consecuencia de que una mujer que se dedica a vender ropa típica artesanal fue esposada por elementos de la policía municipal, supuestamente por robar y alterar el orden.

Un integrante de la organización, Ángel Montaño, dijo que están en contra de lo sucedido la tarde de este lunes a una integrante de la organización, quien se encontraba vendiendo blusas de bordados de la región afuera de una empresa de cadena comercial, sin embargo al “discutir” con el personal de la tienda, éstos llamaron a la policía.

Tras llegar la policía fue “esposada”, sin embargo fue liberada debido a que algunas personas interfirieron para que no se la llevaran, además denunció que le pedían 3 mil pesos para que fuera liberada, situación que molestó a los integrantes de esta organización, y este martes tomaron la caseta del puente caracol, pidiendo una cooperación voluntaria.

Agregó que esas empresas no deben de discriminar a las personas de escasos recursos, además de que la integrante de esta organización, no vendía algo que la empresa venda.

La toma de la caseta del Puente Caracol en Tuxtepec se ha vuelto una constante, ya que es la forma de presionar y hacerse escuchar.

