Sin casos Covid tras regreso semipresencial a clases en Oaxaca: IEEPO

-El Director General dijo que hasta el momento hay clases presenciales en 30% de las escuelas.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En las diez semanas que en el estado de Oaxaca se están impartiendo las clases de manera semipresencial, no se ha registrado ningún caso de Covid en la comunidad escolar, así lo dio a conocer el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villarreal.

Agregó que en este tiempo alrededor del 30 por ciento de las escuelas en la entidad están dando clases presenciales a los estudiantes, lo cual puede significar que en un corto plazo la totalidad de las escuelas estén dando clases presenciales, cuidando en tomo momento la salud de los alumnos, padres de familia y maestros, por medio de las medidas de prevención sanitarias.

Paco Villarreal comentó que algunos de los resultados que se han tenido en el ramo educativo, es la contratación al cien por ciento de normalistas egresados, así como la atención a las incidencias administrativas de los años 2014, 2015, 3 ciclos escolares terminados en tiempo y forma, algo que no sucedía en las últimas 3 décadas.

Finalmente dijo estar listo al llamado que le haga el Congreso de Oaxaca para comparecer ante el poder legislativo, como parte de la glosa del quinto informe del Gobierno del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario