Reportan los SSO que los casos de COVID-19 se mantienen estables

-Cuantifican este lunes nueve casos nuevos y una defunción; imperante continuar con las medidas sanitarias

-Se mantienen en monitoreo a 254 personas que cursan con la enfermedad en etapa activa.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 15 de noviembre de 2021.- Tras reiterar que la lucha contra la pandemia no ha terminado, por lo que es necesario mantener vigente las medidas sanitarias para evitar el incremento de contagios, este 15 de noviembre los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que en las últimas 24 horas se cuantificaron nueve casos nuevos y una defunción a causa del virus en la entidad.

Con estas cifras, Oaxaca alcanzó los 82 mil 377 contagios positivos y cinco mil 545 decesos acumulados en lo que va de la emergencia sanitaria, así como 76 mil 578 personas recuperadas, cinco mil 982 casos sospechosos y 61 mil 729 negativos, para un total de 150 mil 088 notificaciones.

En la última actualización, la institución precisó que hay 254 pacientes con la enfermedad activa residentes de 66 municipios, 138 son de Valles Centrales, 37 del Istmo, 28 de la Mixteca, 23 de la Costa, 13 de Tuxtepec y 15 de la Sierra.

De lo cuatro municipios con casos nuevos reportados este lunes, cuatro personas positivas al virus son habitantes de San Pedro Yólox, tres de Oaxaca de Juárez, uno de Ocotlán de Morelos y uno más de Santa Cruz Xoxocotlán.

La Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales continúa siendo la zona más afectada, con la incidencia más alta en los municipios urbanos, con un universo de 50 mil 061 casos acumulados y dos mil 458 defunciones, seguido por Istmo con 11 mil 737 y mil 192 decesos, Tuxtepec con cinco mil 497 y 554 fallecimientos, Costa con cinco mil 806 y 467 muertes, Mixteca con seis mil 364 y 568 pérdida de vidas, Sierra con dos mil 912 y 306 defunciones.

También señaló que en este último corte, la red hospitalaria se ubicó al 25.9% de ocupación médica, con un nuevo paciente, para un total de 112 personas hospitalizadas y cuatro hospitales al 100% de saturación.

Por Jurisdicción Sanitaria, Tuxtepec notificó 38.2%, Mixteca 34.3%, Istmo 33.3%, Valles Centrales 24.6%, Costa 12.7% y Sierra se mantiene en 0% de ocupación de camas.

La dependencia de Salud aseveró que se necesita del compromiso y la participación de las y los oaxaqueños para evitar que más personas enfermen, se hospitalicen y fallezcan a causa del virus.

Además, pidió a la población que ante cualquier sospecha de síntomas o emergencia, pueden llamar al 911 o acudir a cualquiera de los cinco centros de valoración de primer contacto en la entidad, ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Doctor Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1.

Comentarios

