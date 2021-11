Propone edil electo de Valle Nacional, nuevo terreno para Banco Bienestar en la cabecera

-Asegura que de ser necesario el ayuntamiento aportaría recursos económicos siempre y cuando, la delegación Estatal apruebe esta propuesta.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente electo de Valle Nacional Marcelo Santos Meneses, aseguró que sigue firme la propuesta de que el Banco Bienestar sea instalado en la cabecera Municipal como se ha venido haciendo en todos los municipios, que han sido beneficiados con este proyecto.

Señaló que presentará ante la Delegación Estatal de los programas Federales, la propuesta de que sea el ayuntamiento quien done el terreno para la construcción de un nuevo banco, por lo que espera que sea aceptado y la Delegada Nancy Ortiz Cabrera, vea con buenos ojos esta decisión que seria de gran ayuda para todos los que son beneficiarios, de los diversos programas de la Federación.

Reconoció el edil entrante que hay inconformidad de parte de la ciudadanía por haberse construido este banco en la comunidad de Cerro Marín, localidad que se encuentra a 5 kilómetros de la cabecera municipal, por lo que dijo que se esta buscando construir otra estructura para el mismo fin en Valle Nacional y ahora, solo restaría esperar a que se apruebe, aunque especificó que es un tema complicado ya que otros municipios también están buscando que se invierta en un Banco Bienestar para sus pobladores.

Así también reiteró que esta dispuesto a aportar una cantidad económica si así se requiere, eso contando que el terreno sería ya una realidad por parte de su ayuntamiento siempre y cuando, Bienestar de el visto bueno para que otras oficinas sean construidas en la parte central de Valle Nacional.

Explicó también la importancia de contar con el banco en este lugar, pues mencionó que ahí arribarán todos los recursos de los programas federales, situación que ayudará a los beneficiarios a obtener sus recursos en menor tiempo y con mayor facilidad.

