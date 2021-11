Proceso interno en Oaxaca debe ser claro, sino Morena puede perder: Monreal

-Señaló que en caso de que esto no suceda, se corre el riesgo que se fracture el partido y se pierdan las elecciones

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el proceso interno de MORENA para la selección de sus candidatos a gobernador o gobernadora en los seis estados en dónde se renovará el poder ejecutivo, debe ser transparente y con reglas claras, así lo manifestó el Presidente de la JUCOPO en el Senado de la República Ricardo Monreal Ávila.

Agregó que esto es importante para que no haya división ni ruptura en la militancia, asimismo indicó que este proceso representa un gran reto para la dirigencia nacional y los órganos internos de MORENA, ya que los seis estados dónde se renovarán las gubernaturas, incluido Oaxaca, son importantes.

Monreal Ávila comentó que en caso de que no se de un proceso transparente y con reglas claras, puede ocasionar que se pierdan las elecciones, es por ello que hizo un llamado a los aspirantes que se registraron para que dejen la guerra sucia y ataques, principalmente en las redes sociales, ya que esto no abona en nada.

El Senador por MORENA acudió al quinto informe del Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, quien estuvo acompañado por el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aspirante a la candidatura al gobierno de Oaxaca Raul Bolaños Cacho Cué.

