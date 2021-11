Prepara Rey Magaña tercer informe de gobierno de Valle Nacional; reconoce que faltaron objetivos por cumplir

-El informe podría ser entre el 16 y 19 de diciembre, pues esperará a cumplir con la entrega de algunas obras

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El presidente actual Rey Magaña García informó que ya se está preparando para su tercer y último informe de actividades, previo a dejar el cargo que le fue conferido en el 2018.

Entrevistado por TVBUS el edil señaló que la probable fecha para este último evento público, sea entre el 16 y 19 de diciembre, sin embargo mencionó que va a esperar hasta que se cumpla al 100% las obras prioritarias, destinadas a este ejercicio.

Reconoció que no se cumplieron todos los objetivos programados debido a la pandemia, sin embargo en lo que respecta a su administración dijo que cumplió con su municipio logrando la estabilidad y la tranquilidad que desde hace ya algunos años no existía, pero subrayó que esto se debió a que se cumplió con los compromisos en las comunidades y colonias en tiempo y forma.

Reconoció que en la actualidad un político es mal visto por la gente ante la falta de compromiso con el pueblo, sin embargo comentó que cuando se empeña la palabra y se cumple lo prometido, desaparecen los conflictos sociales, razón por la que Valle Nacional en los últimos años ha dejado de ser noticia de escándalo y dijo que lejos de esa situación hoy en día, su municipio es uno de los más estables en toda la Cuenca del Papaloapan.

En lo que respecta al proceso de entrega recepción, explicó que hay toda la disponibilidad de su Gobierno para culminar con ese proceso de manera transparente y que a diferencia de otros años, esta actividad se está realizando en el ayuntamiento y no a escondidas como sucedió en trienios anteriores, aseverando que esto se debe a que esta administración les ha cumplido desde el primer momento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario