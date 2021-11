PAN, PT y PVEM entrarán a la JUCOPO, TEEO tira reforma a Ley del Congreso

-El tribunal revocó la decisión que deben ser 3 legisladores para integrar una bancada, será unicamente 2

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El pasado domingo el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), tiró la reforma a los artículos 3 y 80 de la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso del Estado de Oaxaca, por lo que se bastarán solo dos diputados o diputadas para integrar una fracción parlamentaria y formar parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Y es que el 8 de noviembre la LXIV legislatura aprobó reformar el artículo 80, con lo que para conformar una fracción parlamentaria se requerirían de 3 legisladores como mínimo y no 2 como estaba, sin embargo esta determinación la calificó el TEEO como un violación al principio de progresividad y de democracia participativa.

Con la reforma aprobada, únicamente había 3 fracciones parlamentarias que son MORENA, PRI y PRD, sin embargo con esta nueva medida, el PAN y el PT que tienen dos diputados, podrán conformar una bancada y ser parte de la JUCOPO, además se sabe que habrá una sexta bancada, que será del PVEM y cuyo coordinador será el Diputado Samuel Gurrión Matías.

La reforma fue impulsada por la fracción parlamentaria de MORENA en la LXIV legislatura que acaba de salir, situación que en su momento provocó que la Diputada panista María de Jesús Mendoza Sánchez, se pronunciara en contra de la determinación, ya que su partido quedaría fuera de la JUCOPO en la LXV legislatura.

