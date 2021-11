No habrá recolección de basura en la ciudad de Oaxaca, hasta que el ayuntamiento pague el combustible: Sindicato 3 de Marzo

-El líder del Sindicato 3 de marzo comentó que la falta de pago de combustible se debe más a un capricho del edil

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El servicio de recolección de basura seguirá suspendido en la ciudad capital, debido a que el gobierno que preside Oswaldo García Jarquín no ha realizado el pago para el abastecimiento de combustible para los camiones recolectores, así lo dio a conocer el Secretario General del Sindicato 3 de marzo Bernabé Baltazar Díaz.

Además aprovechó para aclarar a la ciudadanía que el problema de recolección de la basura en la ciudad de Oaxaca, no se debe a los trabajadores, sino al gobierno municipal que no realiza los pagos de combustible como debe ser, lo cual imposibilita la labor del personal para cumplir con su labor.

El líder sindical comentó que la falta de pago de combustible para las unidades recolectoras se debe más a un capricho del edil, incluso dijo que otro problema que está por venir, es el vencimiento del contrato de arrendamiento de las unidades, mismo que expira el próximo 30 de noviembre, por lo que es preocupante esta situación, ya que sin unidades no se podrá recoger la basura de las calles.

La dirigencia sindical hizo este pronunciamiento frente al acceso principal del palacio municipal, el cual se encontraba cerrado, con relación a esto, el líder del sindicato 3 de marzo dijo que así es la atención que reciben del ayuntamiento y del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín.

Sobre el registro de García Jarquín como aspirante a candidato de MORENA a Gobernador de Oaxaca, dijeron que es una lástima que se haya registrado, sobre todo porque de las promesas que hizo en campaña no se cumplieron, ya que la realidad de la capital es muy diferente a la que planteó en 2018 cuando fue candidato a la presidencia de la capital.

Finalmente pidió a la población que estén atentos a la información que den a conocer sobre el pago del combustible, para que no saquen la basura a la calle y así no dar un mal aspecto a la ciudad capital, la cual está considerada como patrimonio cultural de la humanidad y que diariamente recibe a cientos de turistas nacionales e internacionales.

