Fracción Parlamentaria de MORENA califica de falso y mentiroso quinto informe de Murat

-Señalaron que alardea de obras que está realizando el Gobierno Federal

-Dijeron que revisarán el informe de manera detallada y minuciosa

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de haber recibido el quinto informe del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso de Oaxaca, calificó dicho informe como falso y afirmaron que lo revisarán de manera detallada, ya que los logros que menciona el mandatario oaxaqueño son aquellos que se realizan con recursos federales.

Señalaron que las obras que presume el Gobernador como el corredor transismico y las carreteras a la costa y al istmo de Tehuantepec se están realizando con recursos federales, además dijeron que en estos 5 años no se ha realizado ninguna obra con recursos del Gobierno del Estado, situación que causó molestia en la bancada de MORENA.

En su participación la Diputada Local Haydee Reyes que no se siente satisfecha con el informe que rindió el Gobernador Alejandro Murat, por lo que mencionó que de manera particular analizará de manera detallada el documento que entregó el titular del ejecutivo estatal al Congreso del Estado.

Por su parte el Diputado Local Luis Alberto Sosa Castillo, mencionó que esto es una muestra del apoyo que tiene Oaxaca de parte del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, asimismo lamentó que el Gobernador no brinde atención a los ayuntamientos y que tampoco realice obras por medio de la mezcla de recursos.

La Diputada Local Luisa Cortés al hacer uso de la voz, calificó como una burla el quinto informe, sobre todo porque señaló que existe corrupción en el Gobierno del Estado, como ejemplo citó la falta de atención a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017, y es que dijo que existen varias familias a las que no se les han reconstruido sus casas, además de que hay varias escuelas aún sin atender.

