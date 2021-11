Denunciará Salomón Jara a Flavio Sosa por orquestar guerra sucia en su contra

-El legislador calificó los ataques como inmaduros, vulgar, sin principios y de falta de ética.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Senador de la República y aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Salomón Jara Cruz, informó que presentará una denuncia en contra del dirigente de COMUNA Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio, a quien señala de orquestar una “guerra sucia” en su contra en el marco de la contienda interna de MORENA.

Y es que aparecieron varias lonas en dónde denostan al Senador, por lo que calificó estas acciones como inmadura, vulgar, sin principios y de falta de ética, además refirió que el ex líder de la APPO argumentaba que había sufrido un infarto cerebral, cuando se trataba de un hematoma.

Jara Cruz comentó que estos ataques en su contra iniciaron cuando Flavio Sosa no logró su objetivo de ser candidato en el pasado proceso electoral, lo cual dijo el Senador, provocó que “perdiera el piso”, por esto es que decidió interponer una denuncia ante las instancias correspondientes y no que se quede únicamente como una denuncia pública en las redes sociales.

No obstante el Senador también ha sido señalado de lanzar ataques en contra de otros aspirantes, en ese sentido Salomón Jara hizo un llamado a quienes lo acusan de estas acciones, a que presenten pruebas, ya que en caso de no hacerlo, se trata únicamente de empañar su imagen de cara a la selección del candidato o candidata de MORENA al Gobierno de Oaxaca.

Esta declaración la hizo en una conferencia de prensa, en la que dio a conocer los resultados de la “Consulta a Oaxaca” que se realizó hace unas semanas y que servirá para impulsar una agenda legislativa a nivel federal y local en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

En la conferencia el Senador estuvo acompañado de varios Diputados Locales entre ellos Laura Estrada Mauro, Nancy Benítez, Nicolás Feria Romero, Sergio López Sánchez, Tania Caballero, así como por el Presidente Municipal de Xoxocotlán Alejandro López Jarquín, la edil de San Jacinto Amilpas Yolanda Santos Montaño, de Juchitán Emilio Montero y el Presidente Electo de Santa Lucía del Camino Juan Carlos García Márquez.

