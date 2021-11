Denuncia Comité de Víctimas de Huazantlán que Fiscalía solo ha ejecutado una orden de aprehensión de 150

-Señalaron que no van a claudicar en su exigencia de justicia para los familiares de las 13 víctimas de los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de junio de 2020

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes un grupo de integrantes del Comité de Víctimas de Huazantlán de Río, denunciaron que a un año y 5 meses de la masacre, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), solo ha ejecutado una orden de aprehensión, de las 150 que afirman existen y que no se han ejecutado.

Señalaron que no van a claudicar en su exigencia de justicia para los familiares de las 13 víctimas de los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de junio de 2020 en Huazantlán del Río, ya que estas personas fueron privadas de la vida de manera cruel, ya que algunas fueron lapidadas, quemadas y macheteadas.

Es por esta razón que hicieron un llamado al Fiscal General Arturo Peimbert Calvo, para que se ejecuten las órdenes de aprehensión y se castigue a los responsables de esta masacre que enlutó a 13 familias y que provocó que otras más tuvieran que salir de la comunidad ante el temor de ser asesinadas.

Es importante recordar que los desplazados y familiares de las víctimas señalan al agente municipal José Luis Chávez Salinas de estar detrás de esta masacre, por ello piden a la FGEO que se sancione a los responsables intelectuales y materiales de este hecho violento.

