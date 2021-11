“Cucarachas intrigosas” son quienes quieren confrontarme con Salomón Jara: Flavio Sosa

-Dijo que no debe existir “guerra sucia” entre los morenistas, los enemigos son otros afirmó el líder de Comuna Oaxaca

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El dirigente de Comuna Oaxaca y ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Flavio Sosa Villavicencio, dijo que son las “cucarachas intrigosas” quienes quieren confrontarlo con el Senador y aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Salomón Jara Cruz.

Calificó como deleznable la guerra sucia y peor aún entre militantes y actores políticos de MORENA, más aún cuando este partido político será el que gobierne el estado en el próximo sexenio, por ello pidió al Senador que no se deje llevar por comentarios que le hacen esas “cucarachas intrigosas”.

Y es que Salomón Jara dio a conocer la mañana de este martes que presentará una denuncia en contra del dirigente de Comuna Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio, a quien señala de orquestar una “guerra sucia” en su contra en el marco de la contienda interna de MORENA, además comentó que estos ataques en su contra iniciaron cuando Flavio Sosa no logró su objetivo de ser candidato en el pasado proceso electoral.

En conferencia de prensa dijo que él no está detrás de la “guerra sucia” contra Salomón Jara, tal y como lo afirmó el Senador la mañana de este martes, señaló que entre los morenistas no debe existir este tipo de situaciones, ya que los enemigos son otros, como la corrupción, la desigualdad y la injusticia que prevalecen en la entidad.

Agregó que las afirmaciones de Jara Cruz son falsas y pidió que presente las pruebas de sus dichos, aunque señaló que él no ha colocado ninguna lona y mucho menos hablado mal de la salud del aspirante de MORENA, incluso le reiteró su respeto, tanto que han tenido varias reuniones, en dónde buscan consolidar la 4T en Oaxaca.

Sosa Villavicencio comentó que las criticas que ha hecho tienen que ver con la política y no a nivel personal y es que el ex líder de la APPO cuestionó el gasto que hizo el Senador en su tercer informe de actividades que se llevó a cabo el pasado 24 de octubre en dónde de acuerdo a cifras del equipo del legislador, asistieron alrededor de 50 mil personas.

