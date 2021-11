Confía Raúl Bolaños Cacho Cué en proceso interno de MORENA, para selección de candidato o candidata

-Dijo que a pesar del resultado de la encuesta, no buscará la candidatura por otro instituto político.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Raúl Bolaños Cacho Cué, dijo tener confianza en el proceso interno de MORENA para la selección del candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca, ya que ha tenido varias reuniones con el dirigente nacional Mario Delgado.

Comentó que decidió registrarse en el proceso interno de MORENA, ya que desde hace tres años existe una alianza entre el PVEM y el partido fundado por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la cual ha ido unida en varios procesos electorales, como el caso de Puebla y otros más.

Bolaños Cacho Cué dijo que a pesar del resultado de la encuesta, no buscará la candidatura por otro instituto político, además dijo que a pesar de ser señalado como una persona cercana al grupo de los Murat, él ha manifestado estar comprometido con el proyecto alternativo de nación del Presidente López Obrador.

Es importante recordar que el legislador oaxaqueño fue candidato al Senado de la República en 2018 en una coalición entre el PVEM y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además es señalado por varios actores políticos de que Raúl Bolaños Cacho Cué es la carta de los Murat para continuar en el Gobierno de Oaxaca, pero ahora con las siglas de MORENA.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario