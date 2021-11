Con éxito y gran participación, concluyó primera expoferia agrobiocultural en Bethania

-Los resultados del primer evento abren la posibilidad de una segunda edición, aseguró el ambientalista y presidente de la asociación de ECAFFS.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La primera edición de la expoferia agrobiocultural en Bethania concluyó con éxito gracias a la importante participación de productores, artesanos, estudiantes en agronomía y público en general que disfrutaron de este evento.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de tomar talleres enfocados al manejo de los cítricos, la vainilla y la apicultura, principales productos de cultivos en desarrollo en la región.

El presidente de la Asociación ECAFFS, Lázaro Ramón Cruz Ferreti, dijo que se destacó la presencia y participación de los productores de las comunidades y localidades de la zona, quienes hicieron suyo el evento.

Pero, además, también agradeció la asistencia de estudiantes y del público en general de la zona urbana de Tuxtepec, de habitantes de Playa Vicente, Tierra Blanca, de Veracruz y localidades vecinas, pues a pesar que la actividad se llevó a cabo en Bethania, comunidad de productores de limón y con una enorme biodiversidad, a varios kilómetros del centro de la ciudad, pudieron asistir para conocer más sobre este ramo.

En el marco de la feria, el público también pudo disfrutar de actividades recreativas como el puerco encebado, torneo de gallos y exposiciones culturales además de los bailables folclóricos.

Los resultados de esta primera edición abren la posibilidad de una segunda feria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario