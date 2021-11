CEA “aprieta el paso” a empresa responsable de la obra de agua potable en Tuxtepec

-Lo que buscan es que la obra se concluya en tiempo y forma

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que se había mencionado por parte del Director de Infraestructura de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Guilebaldo Mijangos que la obra de rehabilitación de la red de agua potable de Tuxtepec podría terminar en enero, el Director de la CEA Héctor Pablo Puga Leyva, señaló que le están “apretando el paso” a la empresa responsable Consultores de la Cuenca S.A. de C. V. para que termine la obra.

Dijo que esta obra debe terminarse antes de que concluya el año, no solo esa si no todas las que iniciaron, “hemos estado apretando el paso para que la empresa cumpla en tiempo y forma”, y con esto concluya en diciembre como está programado.

Así mismo, mencionó que sabe de las molestas que han presentado entre la población, sobre todo los comerciantes, sin embargo se enfocó en decir que son naturales las molestias y que eso ocurre con todas las obras, además de que lo más rescatable es que ya van a terminar y a entregar una obra de calidad.

En cuanto a los detalles que se han presentado con la obra, aseguró que la empresa responsable ha estado solventando las anomalías, además de que han tratado de que haya coordinación entre la empresa y la autoridad municipal, y así no se presenten problemas de logística.

El anuncio que se realizó por parte de las autoridades estatales es que esta obra que es de alrededor de 50 millones de pesos beneficie a todo el centro de la ciudad, sin embargo su ejecución ha provocado la molestia de los ciudadanos por el cierre de calles y avenidas, aunado a que los comerciantes han detenido la obra en algunos puntos, ya que señalan que sus bajas ventas se deben a la mala planeación de los trabajos.

