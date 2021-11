Busca DIF Estatal trabajar hasta el último momento con los trienios salientes y coordinarse con los entrantes: Karla Weber

-Mientras tanto asegura que sigue habiendo resultados en el rubro de Bienestar social al contar municipios con UBR, cocinas comunitarias y entrega de equipos a través de gestiones del sistema Estatal.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- La delegada Regional en la Cuenca del DIF Karla Indira Mingo Weber, aseguró que pese a los tiempos para el cambio de administración se sigue trabajando con las actuales funcionarias honorarios, pero también espera que haya la misma coordinación con las futuras presidentas del DIF de esta región, para seguir dando resultados a las familias cuenqueñas de escasos recursos.

Mientras tanto señaló que se sigue dando resultados en el rubro de Bienestar social, pues indicó que en sus recorridos en los diferentes municipios se ha percatado de las diferentes unidades médicas o de comunidad comunitaria que se han creado dependiendo de las necesidades de los pueblos por intermediación del sistema DIF, es el caso de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), cocinas comunitarias y apoyos en equipo a las personas que requieren de algún aparato para caminar o ver mejor.

De esta manera aseguró que seguirá recorriendo los 19 municipios a su cargo, para atender sus peticiones y coordinarse con el Gobierno del Estado y DIF Estatal, para poder atender las necesidades que deben ser una prioridad que exige el sistema DIF que sea atendido.

Mingo Weber asistió el pasado sábado al club Rotario de Tuxtepec para atestiguar la entrega de prótesis a hombres y mujeres de diferentes municipios de la Cuenca de Oaxaca y Veracruz, por lo que enfatizó que esto ha sido un trabajo entre el DIF Estatal, el club Rotary de Tuxtepec y la fundación LN4 con sede en los Estados Unidos, para poder entregar estos costosos aparatos a personas que no cuentan con algún miembro y que se busca dotarle para una mejor calidad de vida.

