Baja participación de varones en jornada de vasectomías sin bisturí en Tuxtepec

-La Jurisdicción Sanitaria dejó abierto el registro y en caso de que se junte un grupo de 8 a 10 varones se habilitará el espacio; en esta jornada solo 15 aspirantes accedieron a este proceso.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La jornada de vasectomías sin bisturí de los Servicios de Salud de Oaxaca concluyó con una baja participación de varones en Tuxtepec, y lo cual refleja una disminución en el interés por realizarse este método definitivo de planificación familiar.

A la recién jornada sólo intervino a 15 de 18 interesados, pues tres de ellos presentaban síntomas de infección respiratoria, sin embargo, en la campaña del 2019 fueron 59 los hombres que se registraron y en 2020 disminuyó a 22 los aspirantes.

Las intervenciones se llevaron a cabo en el centro de salud de Loma Alta de Tuxtepec, y a la que previamente la Jurisdicción Sanitario 03, invitó a los varones a sumarse y ser parte de los que han decidido concluir con su periodo reproductivo de forma segura y gratuita.

El doctor Dahir San Juan Martínez, encargado del área de salud reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec, dijo que a pesar de la baja afluencia mantendrán activos los registros para realizarse esté procedimiento y en caso de que se junte un grupo de 8 a 10 varones, se habilitará el espacio para realizarles este método de planificación familiar definitivo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario