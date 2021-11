Anuncia Samuel Gurrión salida de la bancada del PRI en Congreso de Oaxaca

-Señaló que conformará una fracción parlamentaria con legisladores de otros partidos.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Local Samuel Gurrión Matías, dio a conocer su salida de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que no está de acuerdo con ciertas definiciones, por ello comentó que está teniendo acercamiento con otros legisladores para conformar una nueva bancada en el Congreso de Oaxaca.

Agregó que no es bueno que en la actual legislatura solo existan tres fuerzas y expresiones políticas en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ya que esto provocará que no haya un balance de gobierno, además de que entre más fuerzas estén en la JUCOPO, se fortalece el debate y se analizan mejor las decisiones que se deben tomar en beneficio de la población oaxaqueña.

Señaló que al dejar la fracción parlamentaria del PRI, tendrá que renunciar a este instituto político y afiliarse a otro, ya que así lo establece la ley, en cuanto a su labor al interior del parlamento oaxaqueño, Gurrión Matías dijo que será un Diputado cercano a la gente y que legislará a favor de los oaxaqueños y oaxaqueñas.

Estas declaraciones las hizo al término del quinto informe del Gobernador Alejandro Murat, en dónde resaltó que el mandatario oaxaqueño dio datos precisos y objetivos, además afirmó que el estado de Oaxaca está viviendo una transformación, ya que existe crecimiento económico, es de los más seguros del país, por lo que mencionó que el Estado va por el camino correcto.

