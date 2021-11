Alberto Esteva se compromete a mejorar economía de mujeres de San Pedro Juchatengo

-Planteó proyectos productivos para dar empleo en la costa de Oaxaca, también habrá programas sociales para grupos vulnerables

Jorge Acevedo

San Pedro Juchatengo, Oaxaca.- El aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Alberto Esteva Salinas, se comprometió en mejorar la economía de las mujeres del municipio de San Pedro Juchatengo, esto por medio de acciones como la creación de un fondo económico que les permita elaborar manualidades y tener un ingreso que fortalezca sus finanzas familiares.

Durante su visita a este municipio de la región de la costa oaxaqueña, Esteva Salinas participó en un diálogo circular con mujeres, a quienes les aseguró que de obtener la candidatura y por consiguiente la gubernatura de Oaxaca, trabajará de manera inmediata con ellas, en la reunión tomó nota de las peticiones que le hacían.

La mayoría de las peticiones eran en materia de infraestructura, salud, educación, asistencia social y proyectos productivos, los cuales pueden ser viables para dar empleo a la gente de la comunidad, asimismo la Asociación Civil “Oaxaca a Corazón Abierto“, hizo entrega de enseres domésticos a 350 familias de la comunidad.

Ahí Alberto Esteva hizo hincapié en que todos los artículos son parte del patrimonio de hoteles y restaurantes de Oaxaca que comparten con la población con un bajo índice de desarrollo humano, además les dijo que en el transcurso de la semana se entregarán balones de fútbol y básquetbol a la comunidad infantil y juvenil, para la práctica de estos deportes.

Al término del diálogo, Alberto Esteva compartió con los asistentes, alimentos propios de la región, cumpliendo con quienes lo invitaron a visitar la comunidad, dando ejemplo de lo que puede hacerse si se actúa con generosidad y compromiso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario