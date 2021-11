Tuxtepec, municipio con mayor concentración de personas en situación de marginación: Alejandro Murat

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El municipio de Tuxtepec es el que tiene mayor concentración de personas en situación de marginación, así lo dio a conocer el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al momento de rendir su quinto informe de gobierno ante el pleno del Congreso del Estado.

Señaló que está información se obtuvo de las estadísticas que tiene el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), sin embargo el mandatario oaxaqueño resaltó que la pobreza ha disminuido en el estado y que la entidad ha tenido un crecimiento económico considerable, por encima de la media nacional.

En su informe el Gobernador resaltó que Oaxaca es la octava entidad del país en materia de seguridad, aunque reconoció que falta mucho por hacer en materia de violencia de género y los feminicidios, sin embargo mencionó qué hay avances en la materia y que se debe redoblar esfuerzos para eliminar estos delitos.

