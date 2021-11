Se compromete Alberto Esteva a hacer una realidad el relleno sanitario en la Cañada

-Reactivará la planta de tratamiento de aguas residuales.

Redacción

Oaxaca,Oax.- El precandidato de Morena a la gubernatura del estado, Alberto Esteva Salinas sostuvo un encuentro en Cuicatlán en la región de la Cañada, donde se comprometió a reactivar y actualizar la planta de tratamiento de aguas residuales que desde 2008 dejó de funcionar.

Esteva Salinas, escuchó las demandas de la población, y externó que con generosidad debe haber una coordinación con la autoridad electa para provocar coinversión solidaria uno a uno.

Abundó, que se evaluarán proyectos productivos para generar empleo en la zona, dando capacitación y apoyo tecnológico, y todos los servidores públicos que participen serán preferentemente de la región.

Así mismo realizó el compromiso de patrocinar con uniformes y balones profesionales a los dos equipos varoniles y el equipo femenil de fútbol que están convocados en la justa deportiva conocida como “COPA TELÉFONOS DE MÉXICO”.

También exhortó a los aspirantes a la candidatura por el partido Morena, a Gobernadora o Gobernador del Estado de Oaxaca, a presentar su solicitud de licencia si actualmente se desempeñan como Senadoras, Senadores, Diputadas, Diputados Federales o como Presidentes Municipales.

Enfáticamente pidió que los funcionarios del Gobierno Nacional que aspiran a la candidatura, presenten su renuncia y se dediquen a caminar para escuchar los sentimientos y las necesidades del pueblo oaxaqueño.

