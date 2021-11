Policía Estatal desactiva movilización de normalistas en Oaxaca

-Planeaban llegar al zócalo para manifestarse contra el quinto informe de gobierno del Gobernador Alejandro Murat

-La policía estatal les decomisó varias llantas, cohetones y bombas molotov

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el marco del quinto informe de gobierno del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, un grupo de normalistas se movilizaban hacia el zócalo capitalino, sin embargo fueron interceptados por la policía estatal sobre la calle de Libres, a unas cuadras del palacio de gobierno.

En el lugar se les decomisaron varias llantas, cohetones y bombas molotov, con lo que pensaban manifestarse frente a palacio de gobierno, los normalistas se movilizaban en 3 unidades del transporte urbano que retuvieron a la fuerza, bajando a los pasajeros que se dirigían a sus centros de trabajo o a realizar alguna actividad.

Los elementos de las policías estatal y de la policía vial estatal escoltaron a los normalistas hacia las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (ENEPO), asimismo es importante mencionar que el zócalo capitalino se encuentra resguardado por la policía estatal, quienes no están permitiendo el acceso a la ciudadanía hacia la plaza pública, lo cual ha provocado molestia en la población.

