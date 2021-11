En Oaxaca Guadalupe Vera Hernández y fundación “Veca” reafirman su compromiso social con los que menos tienen

-Todo lo que se hace por nuestra gente no se llama sacrificio, se llama amor, señaló Guadalupe Vera Hernández



Jorge Acevedo



Silacayopan, Oaxaca.- En Silacayopan, Oaxaca, Guadalupe Vera titular de la fundación “Veca” y por encomienda de su señor padre JAVC, con el objetivo primordial de apoyar a enfrentar está temporada invernal, realizan entrega de cobijas y diversos apoyos a personas de escasos recursos económicos.



“Muchas gracias por ser siempre solidarios con nosotros, ustedes siempre nos tienden la mano en situaciones críticas, Dios la bendiga a usted y a su apreciable señor padre JAVH “, fueron las palabras y diversas muestras de agradecimiento por parte de las personas ahí presentes.

