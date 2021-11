Autoridades de Tezoatlán de Segura y Luna, respaldan precandidatura de Armando Contreras Castillo

-Le reconocieron al legislador su lucha a favor de la 4T

Redacción

Oaxaca, Oax.-El Cabildo municipal electo de Tezoatlán de Segura y Luna, encabezado por la Presidenta municipal Verónica Castro del partido MORENA y las autoridades auxiliares de las 20 agencias de policía y municipales, manifestaron su apoyo y respaldo al Diputado Armando Contreras Castillo como aspirante a la gubernatura de Oaxaca.

La presidenta electa manifestó que se comprometieron a correr la voz en todo el municipio para que “en la encuesta ARMANDO CONTRERAS sea la respuesta”, debido a que reconocieron su lucha a favor de la 4T construyendo el movimiento y el partido por todos los rincones del estado, además de que se trata de una dirigente con la experiencia necesaria y el conocimiento de las necesidades de la gente.

Por su parte el legislador habló sobre las tareas principales del movimiento, empezando por las firmas para que podamos ratificar el mandato del Presidente de la República y el 2022 tendrá un presupuesto en beneficio del pueblo, con fondos garantizados para los programas sociales, las grandes obras como el tren transísmico del Istmo de Tehuantepec, la salud, la educación, los estados y los municipios.

