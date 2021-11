Pide Presidente Electo de Tuxtepec voluntad de Noe Ramírez al diálogo para atender problemas de Tuxtepec

-Dijo estar consciente de que heredará estos problemas, por lo que espera la atención del actual edil y hacer frente esta situación

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Consciente de los problemas que van a heredar de la actual administración, el Presidente Municipal Electo de Tuxtepec Irineo Molina, espera que el actual edil Noé Ramírez privilegie el diálogo para tratar este asunto y así poder darle continuidad a los pendientes que deje, pues dijo que no será ajeno en su administración.

Así también explicó que han surgido más quejas en contra de este trienio con respecto al campo, esto tras haber sostenido una reunión con las autoridades auxiliares por lo que aseveró que debe haber voluntad del actual munícipe para atender estos asuntos y no pasar por alto esta situación que afecta a los Tuxtepecanos.

En lo que respecta a la solicitud de la Ley de Ingresos para Tuxtepec, dijo que la nueva Reforma a la Ley Orgánica Municipal. le da la facultad para aplicar esta Ley en el siguiente ejercicio, aunque reconoció que ha habido modificaciones de las propuestas que propuso el actual Gobierno, ya qué indicó que no se busca dañar a los contribuyentes sino disminuir los vacíos que existen al hacer estos cobros exentos de los impuestos generando corrupción.

Asimismo aclaró que se busca aplicar esta nueva Ley con mayor transparencia para que las recaudaciones de estos impuestos se invierta en las prioridades de Tuxtepec.

