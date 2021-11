Lamentable que oposición quiera bloquear proyecto de la 4T en el país: Armando Contreras

–Dijo que el PRI tendría que votar a favor, ya que su argumento es una justificación histórica, sin embargo se encuentra en una alianza legislativa con el PAN

Jorge Acevedo

Ciudad de México.- Lamentablemente la oposición ha buscado bloquear el proyecto de la 4T, ya que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, el bloque opositor señaló el Diputado Federal Armando Contreras Castillo, también busca bloquear la reforma energética y dijo confiar en que reconsideren su postura.

Contreras Castillo refirió que el bloque opositor una el mismo “modelito de antes”, que es el de querer “vender su cariño” de manera anticipada por otras cuestiones, sin embargo señaló que para MORENA son dos cosas diferentes las que están de por medio, asimismo acusó a la oposición de querer privilegiar los intereses de las empresas.

Agregó que con la reforma energética, se busca que haya soberanía en la materia y que el Estado Mexicano controle el sector y su mercado, ya que actualmente vale 6.3 billones de pesos al año, de este monto dijo Armando Contreras, el setor privado tiene el 61 por ciento y que en caso de seguir así, para el 2029 el porcentaje aumentará al 85 por ciento, por lo que el objetivo de los opositores es la de privatizar el sector energético.

Además dijo que el PRI tendría que votar a favor, ya que su argumento es una justificación histórica, sin embargo no puede hacerlo, ya que se encuentra en una alianza legislativa con el PAN, la cual el aspirante a candidato al Gobierno de Oaxaca, calificó como perversa, asimismo indicó que la oposición señala que los proyectos estratégicos no servirán, aunque tanto el PRI como el PAN no hicieron ninguno en los 30 años que estuvieron en el poder.

