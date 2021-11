Entrega Club Rotario de Tuxtepec, 17 prótesis a beneficiarios de municipios de Oaxaca y Veracruz

-Este logro fue gracias a la aportación de la fundación estadounidense LN4 a través del programa “Te damos una mano”.

Alex Morales/TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la aportación total de la fundación estadounidense LN4 y a través del programa “Te damos una mano”, el club Rotary International de Tuxtepec hizo entrega de prótesis de pies y brazos a personas que fueron beneficiados con este programa gestionado por el club Tuxtepecano.

De manera gratuita fueron entregadas 17 prótesis a las diferentes personas carentes de algún miembro y que gracias a los DIF Municipales de varios municipios de Oaxaca y Veracruz, se logró entregar estos productos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de estas personas.

De esta manera la Presidenta del Rotario Tuxtepec Dora Luz Márquez Díaz, agradeció a la fundación extranjera por la sensibilidad hacia las personas de bajos recursos de esta región, no sin antes, aclarar que estas prótesis fueron entregadas de manera gratuita a quien de verdad los necesita.

En lo que respecta a futuros proyectos resaltó que ya ha tenido acercamiento con la nueva administración que encabeza Irineo Molina para organizarse y realizar un censo y detectar a personas que dependen de otras personas para moverse, por lo que asegura que podrían beneficiarse con una silla de ruedas que bien ayudaría a tener movilidad por si solos.

Otras de las peticiones que en su momento le hicieron saber a la nueva administración, es la de contar con un espacio u oficina para atención a las personas que requieran de algún apoyo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario