El pueblo no se equivoca refiere Martínez Neri edil electo de Oaxaca de Juárez

–Agradeció el trabajo que se está realizando en pro de la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el marco del proceso de ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente municipal electo por el municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, destacó que el “pueblo se pudo ahorrar muchos problemas si este tipo de acciones se hubieran planteado durante los gobiernos neoliberales, si hubieran existido normas como las hay ahora, porque el pueblo no se equivoca”.

En el mismo acto, la Diputada Federal y coordinadora de comunicación política del grupo parlamentario de morena, Andrea Chávez, señaló que “Oaxaca es un faro de luz, es punta de lanza en muchos movimientos sociales. Nos da esperanza y nos enseña a nunca bajar la guardia, a nunca dejar de luchar por nuestros valores e ideas, porque las barricadas de ideas son mas fuertes que las barricadas de piedras. Eso nos enseña Oaxaca, por eso hago la invitación a que sigan así”.

En tanto, el analista político Abraham Mendieta, dijo que Andrés Manuel Obrador “se queda. Y no lo digo yo. Lo dice todo el pueblo, porque hay una movilización política y social que respalda los programas sociales de nuestro presidente, pero, sobre todo, busca el combate a la corrupción”.

Al término de la charla, Martínez Neri, acompañado por la regidora electa Claudia Tapia Nolasco, responsable de la Coordinación Francisco Martínez Neri, agradeció el trabajo que se está realizando en pro de la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador e hizo la invitación para que se sumen a esta jornada histórica.

