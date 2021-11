Clausura Irineo Molina taller de formación politica en Tuxtepec

–Con esta actividad se busca mejorar la administración en cada municipio para lograr la Cuarta Transformación en Oaxaca y todo el país

Alex Morales

El Presidente Municipal Electo de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, clausuró este domingo el taller de formación politica, que fue impartido para varios municipios de la cuenca donde el partido de Morena gobernará por los próximos 3 años tras haber ganado las elecciones pasadas.

En este taller, que tuvo 3 días de duración, se enfocó en explicar cómo llevar una mejor administración en sus municipios y centrarse en los más elemental, que son las prioridades de cada pueblo o municipio como las finanzas y seguridad, peticiones que fueron comentados por los mismos asistentes.

Ante esta situación explicó Jaime Arista Hernández representante de Morena, que la finalidad de estos talleres es que los presidentes electos tengan un mejor conocimiento en gestión pública municipal y colectiva, para que se apliquen los recursos públicos de la mejor manera y así cada uno desde su trinchera empiece a apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación, aclarando que esta actividad se viene haciendo en todo el país.

En su participación la mayoría de los asistentes pidieron poner más atención en el tema de seguridad para sus municipios, una petición que desde hace mucho han estado exigiendo en la cuenca del Papaloapan, a lo que Arista Hernández respondió que se está trabajando con políticas públicas y programas sociales que conlleven a la generacion de empleos y apoyos a las familias de escasos recursos, pues indicó que son los más vulnerables para caer en la delincuencia y que desde ahí se debe combatir a corrupción para disminuir los niveles de inseguridad para que se vean los primeros resultados.

