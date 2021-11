Vinculan a proceso a Diputado de Oaxaca, Gustavo “N”; le dan prisión preventiva de 1 año

-El legislador electo del PRI no pudo tomar protesta en la 65 Legislatura de Oaxaca este sábado, en la que asumiría el cargo por consecutivo.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado electo del PRI en Oaxaca Gustavo “N” fue vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, acusado por la comisión de tres delitos.

La resolución de las autoridades de justicia de Veracruz se registró luego de poco más de una semana de la detención de Gustavo “N”, ocurrida en Fortín de las Flores, Veracruz el pasado 4 de noviembre.

Gustavo “N” fue imputado por la presunta responsabilidad en los delitos de ultrajes a la autoridad, daños y delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcóticos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Al momento de su detención, Gustavo “N” aún fungía como diputado del PRI en la 64 Legislatura de Oaxaca, pero en el proceso electoral de 2021 fue reelecto para que desempeñara ese mismo cargo en representación del distrito con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa en la región de la Cuenca de Oaxaca, colindante con el estado de Veracruz.

Este sábado, la 65 Legislatura de Oaxaca tomó protesta; de las 42 diputaciones, 9 curules le corresponden al PRI, pero de esas quedó vacío, el lugar de Gustavo “N”, pues su suplente falleció este año a consecuencias del Covid-19.

