Van 12 por la candidatura de Morena para gobernar Oaxaca

-Aquí te presentamos a los aspirantes a encabezar la candidatura; son de Morena, PVEM y PT, por la coalición.

Redacción/TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- La carrera interna de Morena en busca de la candidatura para enfrentar los comicios electorales para elegir al nuevo gobernante de Oaxaca se integra por 12 aspirantes, registrados ante la convocatoria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la designación de su candidato.

La convocatoria de Morena cerró al último minuto del 12 de noviembre, y en Oaxaca se interesó una docena de políticos para contender a nivel estatal para dirigir al estado el próximo sexenio.

Debido a que Morena conformó una coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo, en la lista también destacan integrantes de estos partidos.

A la convocatoria respondieron con su inscripción el senador por Morena Salomón Jara Cruz; la senador de Morena, Susana Harp Iturribarria y de este mismo partido, la diputada federal Irma Juan Carlos. Así como el presidente de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, también de Morena.

También los diputados federales Armando Contreras Castillo y Daniel Gutiérrez Gutiérrez; mientras que de los partidos que integran la coalición se apuntaron Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo (PT).

La lista se engrosa con la participación de funcionarios y representantes de organizaciones, como son el caso de Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Héctor Sánchez López, consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También Alberto Esteva Salinas, ex alcalde interino de la demarcación Álvaro Obregón, quien desde hace varias semanas recorre la entidad oaxaqueña y Leopoldo de Gyves de la Cruz, dirigente de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI).

