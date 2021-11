Toman protesta nuevos Diputados Locales que integrarán la LXV Legislatura de Oaxaca

-En hechos inéditos sobresale la integración de la mesa Directiva conformada sólo por mujeres y las ausencia de los Diputados Gustavo Díaz que fue vinculado a proceso y Horacio Sosa, por estar delicado de salud.

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la ausencia de dos Diputados siendo Horacio Sosa Villavicencio y Gustavo Díaz Sánchez, este sábado en punto del medio día, Diputados y Diputadas que integrarán la LXV Legislatura tomaron protesta en el Congreso Estatal de Oaxaca.

Previo a esto, nombraron al presidente de la Junta directiva quedando al frente la Diputada Priista Mariana Benítez Tiburcio como Presidenta, Yesenia Yessenia Nolasco Ramírez como Vice presidenta, mientras que de secretaría Aidee Irma Reyes Soto siendo las dos últimas de Morena, quedando como un hecho inédito al quedar la mesa Directiva conformada solo por mujeres para el primer periodo Institucional, por lo que una vez arribado al estrado se procedió a tomar protesta a los nuevos inquilinos del inmueble en San Raymundo Jalpan Oaxaca.

Aunque en un principio la Diputada Panista Natividad Díaz pidió un receso para la elección de la nueva mesa Directiva, argumentando que existía un desconocimiento total en los fundamentos para elegir a los que integrarán esta mesa, situación que fue desechada por la actual mesa Directiva pese a la insistencia de la Diputada Panista.

En lo que respecta a las ausencia de los dos diputados que no acudieron a tomar protesta para todos sabido que la ausencia del Diputado Local del Distrito 01 Gustavo Díaz Sánchez, fue vinculado a proceso en el estado de Veracruz por diversos delitos, mientras que Horacio Sosa Villavicencio por temas delicados de salud no pudo asistir a su toma de protesta.

En lo que respecta a la Cuenca del Papaloapan, estará representada por las Diputadas Laura Estrada Mauro quien por segunda ocasión asumirá el cargo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) , así Tuxtepec tendrá a Elvia Gabriela Pérez López y el Diputado del Distrito 03 Víctor Raúl Hernández, teniendo así esta región de la zona norte de Oaxaca una presencia Política a nivel Estatal.

