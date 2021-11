Toma Víctor Raúl Hernández López protesta como Diputado Local por el Distrito 03.

-Se convierte en el primer Jacatepecano en ostentar este cargo, por lo que se dijo agradecido por el apoyo del Distrito 03.

Alex Morales

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Durante la mañana de este sábado, quedó conformada la LXV Legislatura del gobierno del Estado de Oaxaca, de la cuál forma parte Víctor Raúl Hernández López, quien ganara la elección el pasado 6 de junio.

El abanderado por el PRD es el primer jacatepecano en formar parte de una legislatura y será presidente del grupo parlamentario del sol azteca, conformado por las también diputadas Minerva Leonor López Calderón de Santiago Pinotepa Nacional e Ysabel Martina Herrera Molina, originaria de Santa María Huazolotitlán.

Hernández López representa al Distrito 03 con cabecera en Loma Bonita y de manera texual, agradeció el apoyo de la militancia de su Distrito en las pasadas elecciones.

“Agradezco a quienes con su apoyo y voto hicieron que hoy yo esté aquí presente, representando a los 10 municipios que conforman el Distrito Local 03; Loma Bonita, Ojitlán, Usila, Jalapa de Díaz, Jocotepec, Ayotzintepec, Chiltepec, Tuxtepec, Tlacoatzintepec y por supuesto mi amado Jacatepec” así lo refirió al tomar protesta en la LXV Legislatura.

Comentarios

