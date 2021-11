Pide Susana Harp a los aspirantes registrados a la candidatura de MORENA, apoyar a quien elijan las encuestas

-La senadora dijo confiar en el proceso y que las encuestadoras entregarán resultados que garantice la democracia interna que se vive en Morena

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de haberse registrado como aspirantes a la candidatura de Morena para el próximo proceso electoral, la Senadora Susana Harp Iturribarría dijo que independientemente del resultado en las encuestas, la unidad debe prevalecer dentro del partido y apoyar el proyecto de quien sea el candidato oficial de su partido.

Entrevistada en el Congreso Local en San Raymundo Jalpan previo a la toma de protesta de los Diputados que integraran la LXV Legislatura, señaló la Legisladora que se vive un momento histórico para que la Cuarta Transformación llegue a Oaxaca.

Así también explicó que confía en las encuestas que puedan dar un resultado confiable, pese al número de aspirantes que se registraron hasta ayer antes de la media noche a lo cual dijo, desconocer cuantos se inscribieron.

En lo que respecta a una posible designación a una de las 2 mujeres que lograron inscribirse, detalló que una mujer tiene la misma capacidad de Gobernar Oaxaca al igual que un hombre, por lo que dijo extrañarse de que aún se cuestionen esas decisiones, como en su caso donde añade que cuenta con capacidad para crear un equipo profesional para sacar adelante a Oaxaca.

Abundó que en caso de no ser designada por el partido, seguirá apoyando el proyecto de la transformación, por lo que espera que los demás aspirantes hagan lo mismo.

