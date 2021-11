Pide SSO a comerciantes vigilar y hacer cumplir el uso obligatorio de cubrebocas durante el programa “Buen Fin 2021”

-Advierte SSO que el virus continúa circulando en las seis Jurisdicciones Sanitarias; se registran 68 casos nuevos

-La red médica al 27.7% de ocupación; Oaxaca permanecerá en semáforo de riesgo epidémico color verde del 15 al 28 de noviembre

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 12 de noviembre de 2021- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) piden a comerciantes vigilar y hacer cumplir el uso obligatorio del cubrebocas durante el programa de compras “Buen Fin 2021”, así como a la ciudadanía a respetar las acciones de protección sanitaria contra el COVID-19 para la reactivación económica segura en la entidad y la protección de la salud de la población.

La dependencia precisó, además, que de acuerdo al semáforo de riesgo epidémico del Gobierno Federal, Oaxaca permanecerá del 15 al 28 de noviembre en color verde; sin embargo, es necesario continuar aplicando con disciplina las medidas de mitigación, ya que el virus continúa circulando en las seis Jurisdicciones Sanitarias y el riesgo de contagio es latente.

Y es que en lo que va de la evolución de la pandemia se han registrado 82 mil 273 casos positivos y cinco mil 522 defunciones acumuladas de la patología respiratoria.

También Oaxaca suma para este 12 de noviembre 68 contagios nuevos en 27 municipios, así como cinco muertes más, de las cuales, dos corresponden a residentes de Valles Centrales, uno de Tuxtepec e igual número en la Mixteca y Sierra.

Respecto a la distribución de casos nuevos por municipios: 10 contagios pertenecen a Ciudad Ixtepec, nueve a Santiago Pinotepa Nacional, ocho a Magdalena Tequisistlán, siete a Oaxaca de Juárez, cuatro a Santa Cruz Xoxocotlán y tres a Santa Lucía del Camino, el resto dos y una notificación.

Mencionó que respecto a la ocupación hospitalaria en la entidad, al corte de este viernes, se cuantificó el 27.7% de saturación, lo cual representa que 114 personas están hospitalizadas a causa del virus, siete son de nuevo ingreso; mientras que cuatro nosocomios reportan el 100% de ocupación de camas.

Actualmente son 300 pacientes que cursan la enfermedad viral en etapa de contagio, del total de casos, 157 pertenecen a Valles Centrales, seguido del Istmo con 44, Mixteca con 40, Costa con 31, Tuxtepec con 16 y Sierra con 12.

Según las cifras en esta jornada, el territorio oaxaqueño alcanzó las 149 mil 685 personas que han notificado síntomas relacionados a la enfermedad, de las cuales, 61 mil 472 han sido negativas al virus, hay cinco mil 940 sospechosos y 76 mil 451 se han recuperado.

En relación al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales aumentó su cifra de confirmados a 49 mil 992 y dos mil 455 defunciones; Istmo a 11 mil 732 casos y mil 189 defunciones; Tuxtepec a cinco mil 495 casos y 553 defunciones; Costa a cinco mil 804 casos y 465 defunciones; Mixteca a seis mil 361 casos y 567 defunciones; Sierra a dos mil 889 casos y 293 defunciones.

La institución subrayó que en caso de presentar síntomas relacionados al COVID-19, pueden acudir a los cinco centros de valoración de primer contacto en la entidad, ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Doctor Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1.

